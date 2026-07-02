Para comprovar que a Fusp não tinha capacidade técnica para executar o contrato, o MP citou que a fundação subcontratou 100% do serviço de deveria ter realizado. Uma das subcontratações, no valor de R$ 546 mil, foi da antiga empresa Electromagnetics (atual Eletromag), que tinha como sócios a esposa e os filhos do então diretor executivo da Fusp, José Roberto Cardoso - o que, para a Promotoria, configura "claro favorecimento pessoal".

Segundo o MP, os produtos entregues pela Fusp à Prefeitura "apresentaram graves inconsistências", "inviabilizando o prosseguimento da implantação do sistema de transporte público pretendido". A Promotoria cita que, após o fim do governo Carlinhos, o município chegou a ajuizar uma ação contra a fundação, na qual a Justiça concluiu que o projeto do BRT não foi entregue completo e isentou a Prefeitura de pagar R$ 999 mil referentes às duas últimas parcelas do contrato.

Em abril de 2016, após as primeiras falhas na execução do projeto pela Fusp, a Prefeitura firmou um contrato com a FAI.UFSCar. Para o MP, como os dois contratos ficaram vigentes ao mesmo tempo e tinham o mesmo objeto, isso configurou "graves condutas lesivas ao erário, por deficiência de planejamento administrativo, ausência de coordenação contratual e dolosa duplicidade indevida de despesas públicas". Os dois contratos somaram R$ 23,2 milhões, dos quais o município chegou a pagar R$ 14,5 milhões entre junho de 2015 e setembro de 2016 - é esse o valor que a Promotoria pede que seja devolvido aos cofres públicos pelos réus.