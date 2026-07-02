A espera por iluminação chegou ao fim para moradores da região do Putim, em São José dos Campos. Sem luz há mais de um ano nas ruas Pernambucana e Lichia, a comunidade vivia sob tensão e medo de se deslocar pelo bairro durante a noite.
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O caso foi noticiado por OVALE após denúncias de postes sem cabos, sem hastes e sem lâmpadas. A via é o único acesso ao ponto de ônibus, o que exigia que trabalhadores e estudantes que chegavam após as 18h passassem pela área apagada e cercada de vegetação.
Por meio de nota, a EDP, distribuidora de energia, informou que atuou com equipes técnicas durante o último final de semana, concluindo a manutenção na rede elétrica que abastece a iluminação pública local com a reposição dos cabeamentos furtados.
A concessionária, porém, esclareceu que a gestão da iluminação pública em São José dos Campos é de competência da prefeitura (envolvendo a manutenção de lâmpadas queimadas e instalação de novos pontos), e que a EDP é acionada pelo órgão apenas quando há necessidade de reparo no sistema elétrico que abastece as luminárias.
A administração municipal havia informado que o problema no local era um cabo rompido e que a resolução era de responsabilidade da EDP.
Os moradores confirmaram com satisfação as instalações, apesar da rua Lichia ainda não ter luz suficiente e um dos postes estar sem haste na rua Pernambucana. A estrutura será providenciada pela administração municipal nos próximos dias para complementar a iluminação local.
"Graças a Deus! A escuridão não tem mais. A Lichia está toda apagada, ainda continua vulnerável, mas pelo menos, esse trecho, que é o de maior tráfego de pessoas, ficou bem iluminado. Era tudo apagado, agora está com luz. Clareou nosso ambiente!", comemora o morador.
SOS Bairro
OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.