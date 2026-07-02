A espera por iluminação chegou ao fim para moradores da região do Putim, em São José dos Campos. Sem luz há mais de um ano nas ruas Pernambucana e Lichia, a comunidade vivia sob tensão e medo de se deslocar pelo bairro durante a noite.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi noticiado por OVALE após denúncias de postes sem cabos, sem hastes e sem lâmpadas. A via é o único acesso ao ponto de ônibus, o que exigia que trabalhadores e estudantes que chegavam após as 18h passassem pela área apagada e cercada de vegetação.