A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou imagens da apreensão do caminhão envolvido no acidente que chocou motoristas ao arrastar um carro de uma idosa de 83 anos por centenas de metros na Via Dutra, em São José dos Campos.
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O veículo havia deixado o local do acidente e passou a ser monitorado pelos sistemas da corporação até ser interceptado na região de Taubaté, na noite dessa quarta-feira (1º).
Segundo a PRF, a carreta foi identificada transitando pela rodovia Carvalho Pinto e acompanhada pelas equipes desde o momento em que ingressou na via. A abordagem ocorreu por volta das 23h, no km 117, já no entroncamento com a rodovia Presidente Dutra.
No momento da fiscalização, os policiais constataram que o condutor abordado não era o mesmo motorista que dirigia o caminhão durante o acidente registrado pela manhã.
Após a abordagem, o caminhão foi encaminhada à Polícia Civil de Taubaté, que dará sequência à perícia e aos demais procedimentos investigativos para esclarecer as circunstâncias do caso.
Relembre o acidente
O acidente aconteceu no fim da manhã de quarta-feira (1º), no km 146 da Via Dutra, sentido São Paulo, em São José dos Campos. Imagens obtidas pela reportagem de OVALE (veja aqui) mostram um automóvel preso à carreta e sendo arrastado por centenas de metros, enquanto o veículo pesado continuava trafegando pela rodovia.
A cena foi registrada por motoristas que passavam pelo local e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.
Dentro do carro estava a aposentada Maria Auxiliadora de Carvalho, 83 anos, que viveu momentos de tensão. Em entrevista à TV Vanguarda, a idosa contou que se agarrou a um terço e rezou enquanto o veículo era empurrado pela carreta. Apesar do susto, ela não ficou ferida.