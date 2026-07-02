A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou imagens da apreensão do caminhão envolvido no acidente que chocou motoristas ao arrastar um carro de uma idosa de 83 anos por centenas de metros na Via Dutra, em São José dos Campos.

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O veículo havia deixado o local do acidente e passou a ser monitorado pelos sistemas da corporação até ser interceptado na região de Taubaté, na noite dessa quarta-feira (1º).