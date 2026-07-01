A aposentada Maria Auxiliadora de Carvalho, de 83 anos, viveu momentos de tensão na manhã desta quarta-feira (1º), após ter o carro arrastado por uma carreta na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

Em entrevista à TV Vanguarda, a idosa contou que se agarrou a um terço e rezou enquanto o veículo era empurrado pela carreta. Apesar do susto, ela não ficou ferida.

O acidente aconteceu por volta das 11h, no km 145 da Dutra, no sentido São Paulo, na região da Vila Industrial, zona leste da cidade.