A aposentada Maria Auxiliadora de Carvalho, de 83 anos, viveu momentos de tensão na manhã desta quarta-feira (1º), após ter o carro arrastado por uma carreta na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.
Em entrevista à TV Vanguarda, a idosa contou que se agarrou a um terço e rezou enquanto o veículo era empurrado pela carreta. Apesar do susto, ela não ficou ferida.
O acidente aconteceu por volta das 11h, no km 145 da Dutra, no sentido São Paulo, na região da Vila Industrial, zona leste da cidade.
Segundo Maria Auxiliadora, ela seguia pela rodovia quando precisou mudar de faixa por causa de um estreitamento na pista sinalizado por cones. Durante a manobra, o carro acabou atingido lateralmente pela carreta e foi arrastado por vários metros.
A aposentada relatou que, ao perceber que o caminhão não parava, desligou o carro para evitar o risco de incêndio e tentou manter a calma até o veículo parar. Ela disse que só percebeu a gravidade da situação depois de sair do automóvel.
Imagens registradas por outros motoristas mostram o carro preso à lateral da carreta enquanto é arrastado pela rodovia.
Após o acidente, Maria Auxiliadora conseguiu fotografar a placa da carreta para ajudar na identificação do condutor. Segundo ela, o caminhoneiro chegou a parar por alguns instantes, mas deixou o local antes da chegada do atendimento.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência foi registrada como colisão lateral. O motorista da carreta fugiu sem prestar socorro e, até a última atualização, era procurado pelas equipes da PRF.