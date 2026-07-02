Mais de 9.000 infratores foram presos por violência doméstica em todo o estado de São Paulo entre janeiro e maio de 2026.

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Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo demonstram um aumento de 25,5% nos casos de prisão por violência doméstica em todo o estado. Nos primeiros cinco meses do ano, foram 9.183 casos contra 7.317 registrados no mesmo período em 2025.