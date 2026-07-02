Mais de 9.000 infratores foram presos por violência doméstica em todo o estado de São Paulo entre janeiro e maio de 2026.
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Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo demonstram um aumento de 25,5% nos casos de prisão por violência doméstica em todo o estado. Nos primeiros cinco meses do ano, foram 9.183 casos contra 7.317 registrados no mesmo período em 2025.
Em maio deste ano, foram 1.843 prisões e apreensões em flagrante, número 35,6% maior quando comparado a maio de 2025, quando houve 1.359 registros.
Na capital paulista e na Grande São Paulo, mais de 2.130 foram presos em flagrante nos cinco primeiros meses de 2025 e 2.759 neste ano, alta de 29,5%. Já no interior, nas 606 cidades, foram presos 6.402 em 2026 e 5.184 em 2025, um aumento de 23,5%.
A melhora nos indicadores é atribuída pela Secretaria à ampliação de políticas públicas, ao incentivo às denúncias e a iniciativas como a Cabine Lilás, o app SP Mulher Segura e outros, além da parceria entre o Governo de São Paulo e o Tribunal de Justiça, que monitora agressores por meio de tornozeleiras eletrônicas.
O movimento também teria sido responsável pela queda no total de feminicídios no período avaliado, com oito ocorrências a menos, passando de 26 para 18.