Mais de 2.800 mulheres receberam acolhimento e proteção desde o início do programa Cabine Lilás, da Polícia Militar, nas regiões do Vale do Paraíba, do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira. Os resultados foram divulgados na reunião mensal do programa São José Unida, na última sexta-feira (26), em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A iniciativa, que atua na prevenção e acolhimento às vítimas de violência doméstica, foi implantada em junho de 2025. O serviço opera dentro do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) com policiais femininas treinadas para oferecer escuta qualificada.