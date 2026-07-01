Extraordinária

A Câmara de Taubaté irá promover uma sessão extraordinária nessa quinta-feira (2), a partir das 10h, para votar dois projetos de autoria do prefeito Sérgio Victor (Novo).

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Código de Obras

O primeiro item da pauta é o projeto de revisão do Código de Obras e Edificações. O texto atual é de 1994. Na proposta, o prefeito alegou que "a atualização da legislação representa importante estímulo ao setor da construção civil, atividade estratégica para o desenvolvimento econômico do município e para a geração de empregos".