01 de julho de 2026
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EXTRAORDINÁRIA

Câmara de Taubaté vota Código de Obras e LDO nessa quinta-feira

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CMT
Os dois projetos de autoria do prefeito Sérgio Victor serão votados em uma sessão extraordinária marcada para as 10h
Os dois projetos de autoria do prefeito Sérgio Victor serão votados em uma sessão extraordinária marcada para as 10h

Extraordinária
A Câmara de Taubaté irá promover uma sessão extraordinária nessa quinta-feira (2), a partir das 10h, para votar dois projetos de autoria do prefeito Sérgio Victor (Novo).

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Código de Obras
O primeiro item da pauta é o projeto de revisão do Código de Obras e Edificações. O texto atual é de 1994. Na proposta, o prefeito alegou que "a atualização da legislação representa importante estímulo ao setor da construção civil, atividade estratégica para o desenvolvimento econômico do município e para a geração de empregos".

LDO
O segundo item da pauta é o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027, que prevê que Taubaté terá receita de R$ 2,63 bilhões no ano que vem. A LDO estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano seguinte.

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