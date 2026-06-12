O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara nessa sexta-feira (12) uma nova proposta de revisão do Código de Obras e Edificações.

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Essa é a segunda versão do projeto em cinco meses. A primeira foi protocolada no Legislativo em janeiro, mas acabou retirada em março, pela "necessidade de ampliação dos debates democráticos com participação direta da população por meio de mais audiência pública e para estudos técnicos sobre a matéria".