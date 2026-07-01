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Moradores ganham novos espaços de lazer em São José

Por Prefeitura de São José dos Campos | OVALE BrandStudio
| Tempo de leitura: 1 min
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Cláudio Vieira/PMSJC

A Prefeitura entregou no final de junho o novo Espaço Esportivo Comunitário Francisco Carlos Flora de Toledo, no Jardim Mariana I.

O espaço na região leste foi implantado para ampliar as opções de lazer, esporte e convivência para os moradores do bairro e adjacências. 

Com área total de 3.150 metros quadrados, o novo espaço contará com infraestrutura moderna e terá uma divisão de três áreas: esportiva, de convivência e infantil.

A entrega da unidade esportiva reforça o compromisso da Prefeitura com a ampliação dos espaços públicos para promoção de saúde, bem-estar, lazer e integração social.

O novo equipamento foi projetado para se tornar um ponto de encontro da comunidade, incentivando a prática esportiva e a convivência entre os moradores.

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