A mulher e motorista de aplicativo, presa em flagrante no último sábado (27), após atropelar e matar um motociclista de 23 anos na Estrada José Augusto Teixeira, zona sul de São José dos Campos, vai responder ao crime em liberdade provisória. A decisão foi concedida após a realização de audiência de custódia.

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Ela foi presa em flagrante após atropelar e matar o motociclista Victor Manoel dos Santos Jesus, conhecido como “Chipa Grau”.