Os motociclistas são mais da metade dos mortos em acidentes de trânsito em São José dos Campos nos últimos 12 meses. A categoria foi vítima em 52% dos sinistros com morte na cidade, com 40 mortes em um total de 77 óbitos no período. Os mortos em automóveis foram 16 (20,77%), bem abaixo dos motociclistas.

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O trânsito vem ficando cada vez mais mortal para quem pilota uma bicicleta, especialmente para quem trabalha com entrega.