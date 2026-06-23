Os motociclistas são mais da metade dos mortos em acidentes de trânsito em São José dos Campos nos últimos 12 meses. A categoria foi vítima em 52% dos sinistros com morte na cidade, com 40 mortes em um total de 77 óbitos no período. Os mortos em automóveis foram 16 (20,77%), bem abaixo dos motociclistas.
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O trânsito vem ficando cada vez mais mortal para quem pilota uma bicicleta, especialmente para quem trabalha com entrega.
Em pouco mais de um mês, quatro motoboys morreram em acidentes de trânsito na cidade, evidenciando o perigo que ronda as vias públicas e rodovias que cortam São José dos Campos. As vítimas tinham entre 24 e 45 anos.
O número de motociclistas mortos cresce em São José e a participação deles no total de óbitos em acidentes é maior do que a média histórica da cidade, segundo os dados do Infosiga.
São José dos Campos registra 332 motociclistas mortos em mais de uma década. O total contempla mortes entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2026. Em média, dois motociclistas morreram por mês em São José desde janeiro de 2015.
Nesse período, a cidade teve um total de 871 pessoas mortas em acidentes de trânsito, sendo que os 332 motociclistas representam 38% do total dos óbitos – percentual acima dos outros veículos, mas abaixo do índice dos últimos 12 meses, que foi de 52%.
Os pedestres ficaram em segundo lugar, com 246 mortes (28%), e os motoristas de automóveis em terceiro, com 167 pessoas mortas em acidentes (19%).
Vítimas no trânsito
O caso mais recente de morte de motoboy aconteceu no começo da noite desta segunda-feira (22), na Linha Verde. O motociclista Pedro Guilherme Coelho, 26 anos, morreu após uma colisão envolvendo um ônibus, no cruzamento da Rua Koichi Matsumura.
Equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e da Mobilidade Urbana foram acionadas para atender a ocorrência e organizar o trânsito na região. As circunstâncias da colisão ainda deverão ser apuradas pelas autoridades.
Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Pedro. Em uma das publicações, um familiar escreveu: “Meu irmão acabou de ir morar com Deus. Te amo eternamente com todas as forças.”
Quatro dias antes, na quinta-feira (18), outro motoboy também morreu em um acidente na zona sul de São José. A vítima foi identificada como Eduardo Raposo da Cunha, de 24 anos. Segundo familiares, ele estava trabalhando no momento da colisão.
No dia 12 de junho, o motoboy Lucas Martins Viana, 26 anos, morreu após se envolver em um acidente entre uma moto e um caminhão na rua João Miacci, na zona sul de São José dos Campos.
Pai de uma menina de apenas 7 anos e morador do Jardim Limoeiro, o motociclista conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Titan quando se envolveu na ocorrência com um caminhão Ford Cargo.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão informou que seguia pela via no sentido Dom Pedro 1º–Parque Interlagos quando o motociclista teria iniciado uma tentativa de ultrapassagem.
Ainda segundo o relato prestado à Polícia Civil, Lucas perdeu o equilíbrio da motocicleta durante a manobra, caiu na pista e acabou ficando sob as rodas do caminhão. O condutor afirmou que ouviu um forte impacto e, ao parar o veículo, percebeu que o motociclista e a moto haviam sido atingidos.
No dia 15 de maio, o motoboy Fernando Luiz Pricoli, 45 anos, morreu em um grave acidente na Rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos. A vítima trabalhava como entregador.
Segundo informações do boletim de ocorrência registrado no 7º Distrito Policial, o acidente aconteceu na altura do bairro Jardim São Judas Tadeu, no sentido São José.
Fernando pilotava uma motocicleta Mottu Sport 110I quando bateu na traseira de um caminhão Mercedes-Benz que estava parado na faixa da direita da rodovia devido a um pneu furado. O boletim destaca que o trecho não possui acostamento, o que pode ter contribuído para a tragédia.