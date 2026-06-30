O Governo de São Paulo autorizou a abertura de um novo concurso público para o cargo de aluno-soldado da PM (Polícia Militar). Serão 4 mil vagas com remuneração inicial de R$ 5.460,65.

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A deliberação, publicada na segunda-feira (29), prevê dois certames com 2 mil vagas cada. A nomeação dos aprovados ocorrerá em maio e em novembro de 2028.