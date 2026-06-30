O Governo de São Paulo autorizou a abertura de um novo concurso público para o cargo de aluno-soldado da PM (Polícia Militar). Serão 4 mil vagas com remuneração inicial de R$ 5.460,65.
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A deliberação, publicada na segunda-feira (29), prevê dois certames com 2 mil vagas cada. A nomeação dos aprovados ocorrerá em maio e em novembro de 2028.
Além do concurso autorizado, existe outro em andamento para a ampliação do efetivo da PM, com inscrições abertas até 21 de agosto por meio da Fundação Vunesp para o cargo de soldado. Há também um outro processo com inscrições até o dia 15 de julho, oferecendo 200 vagas para alunos-oficiais.
Com o novo certame autorizado, as próximas fases são a contratação da banca, a liberação das regras do edital, o cronograma e a abertura das inscrições.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, já são mais de 16,2 mil policiais formados em São Paulo desde 2023, entre militares, civis e técnico-científicos. Há outros 2,2 mil em formação, 5,7 mil vagas em andamento por meio de concursos e outras 6,3 mil autorizadas.