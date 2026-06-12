O Governo de São Paulo publicou o edital do concurso público da Polícia Militar (PM-SP) com 2.000 vagas para o cargo de soldado de 2ª classe. A seleção oferece salário inicial de R$ 5.482,51 e abre uma nova oportunidade para candidatos do Vale do Paraíba, Litoral Norte e demais regiões do estado que desejam ingressar na carreira policial.

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As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Vunesp, banca organizadora do concurso. O período de inscrição vai de 15 de junho a 21 de agosto.