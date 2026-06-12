13 de junho de 2026
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CONCURSO PÚBLICO

PM de SP abre concurso com 2.000 vagas e salário de R$ 5,4 mil

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pablo Jacob/Governo do Estado SP

O Governo de São Paulo publicou o edital do concurso público da Polícia Militar (PM-SP) com 2.000 vagas para o cargo de soldado de 2ª classe. A seleção oferece salário inicial de R$ 5.482,51 e abre uma nova oportunidade para candidatos do Vale do Paraíba, Litoral Norte e demais regiões do estado que desejam ingressar na carreira policial.

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As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Vunesp, banca organizadora do concurso. O período de inscrição vai de 15 de junho a 21 de agosto.

Segundo o governo estadual, o concurso integra a política de recomposição do efetivo das forças de segurança e faz parte do plano de ampliação dos quadros da Polícia Militar em todo o estado.

Quem pode participar

De acordo com o edital, os candidatos devem cumprir requisitos como idade entre 17 e 30 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e atender à altura mínima exigida pela corporação.

Os requisitos incluem:

  • Idade entre 17 e 30 anos;
  • Altura mínima de 1,55 metro para mulheres;
  • Altura mínima de 1,60 metro para homens;
  • Regularidade com as obrigações eleitorais e militares;
  • Demais exigências previstas no edital;

Como será o concurso

O processo seletivo contará com cinco etapas eliminatórias e classificatórias.

Os candidatos passarão por:

  • Prova de conhecimentos;
  • Exame de aptidão física;
  • Avaliação psicológica;
  • Investigação social;
  • Análise documental.

As provas poderão ser aplicadas em até 51 municípios brasileiros. Os locais definitivos serão divulgados posteriormente pela Fundação Vunesp.

Oportunidade para o Vale do Paraíba

Embora o edital não reserve vagas por região, moradores de cidades como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela podem participar normalmente da seleção.

A expectativa é que o reforço do efetivo beneficie diversas regiões do estado, incluindo áreas estratégicas como o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, que concentram importantes corredores rodoviários, polos industriais, cidades turísticas e centros comerciais.

Governo prevê reforço no efetivo

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, mais de 16 mil policiais civis e militares já concluíram formação desde o início da atual gestão. Outros profissionais seguem em treinamento, entre soldados, oficiais e delegados.

Com o novo edital, o governo afirma manter concursos em andamento para milhares de vagas nas forças de segurança, com o objetivo de ampliar o efetivo policial em todo o estado.

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