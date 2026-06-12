O Governo de São Paulo publicou o edital do concurso público da Polícia Militar (PM-SP) com 2.000 vagas para o cargo de soldado de 2ª classe. A seleção oferece salário inicial de R$ 5.482,51 e abre uma nova oportunidade para candidatos do Vale do Paraíba, Litoral Norte e demais regiões do estado que desejam ingressar na carreira policial.
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As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação Vunesp, banca organizadora do concurso. O período de inscrição vai de 15 de junho a 21 de agosto.
Segundo o governo estadual, o concurso integra a política de recomposição do efetivo das forças de segurança e faz parte do plano de ampliação dos quadros da Polícia Militar em todo o estado.
Quem pode participar
De acordo com o edital, os candidatos devem cumprir requisitos como idade entre 17 e 30 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e atender à altura mínima exigida pela corporação.
Os requisitos incluem:
- Idade entre 17 e 30 anos;
- Altura mínima de 1,55 metro para mulheres;
- Altura mínima de 1,60 metro para homens;
- Regularidade com as obrigações eleitorais e militares;
- Demais exigências previstas no edital;
Como será o concurso
O processo seletivo contará com cinco etapas eliminatórias e classificatórias.
Os candidatos passarão por:
- Prova de conhecimentos;
- Exame de aptidão física;
- Avaliação psicológica;
- Investigação social;
- Análise documental.
As provas poderão ser aplicadas em até 51 municípios brasileiros. Os locais definitivos serão divulgados posteriormente pela Fundação Vunesp.
Oportunidade para o Vale do Paraíba
Embora o edital não reserve vagas por região, moradores de cidades como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela podem participar normalmente da seleção.
A expectativa é que o reforço do efetivo beneficie diversas regiões do estado, incluindo áreas estratégicas como o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, que concentram importantes corredores rodoviários, polos industriais, cidades turísticas e centros comerciais.
Governo prevê reforço no efetivo
Segundo a Secretaria da Segurança Pública, mais de 16 mil policiais civis e militares já concluíram formação desde o início da atual gestão. Outros profissionais seguem em treinamento, entre soldados, oficiais e delegados.
Com o novo edital, o governo afirma manter concursos em andamento para milhares de vagas nas forças de segurança, com o objetivo de ampliar o efetivo policial em todo o estado.