A Polícia Civil ouviu o depoimento, na manhã desta segunda-feira (29), do homem investigado pela morte de Jefferson Pereira de Sousa, 24 anos, ocorrida na última quarta-feira (24), no Jardim Mesquita, em São José dos Campos. Erick Fernando da Silva Conde se apresentou espontaneamente na Delegacia de Homicídios após a Justiça decretar sua prisão temporária.

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Segundo a Polícia Civil, equipes realizaram diversas diligências no último sábado (27) para localizar o investigado. A intensificação das buscas teria contribuído para que ele decidisse se apresentar. O advogado de Erick entrou em contato com os policiais e agendou a apresentação na delegacia.