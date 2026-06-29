A Polícia Civil ouviu o depoimento, na manhã desta segunda-feira (29), do homem investigado pela morte de Jefferson Pereira de Sousa, 24 anos, ocorrida na última quarta-feira (24), no Jardim Mesquita, em São José dos Campos. Erick Fernando da Silva Conde se apresentou espontaneamente na Delegacia de Homicídios após a Justiça decretar sua prisão temporária.
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Segundo a Polícia Civil, equipes realizaram diversas diligências no último sábado (27) para localizar o investigado. A intensificação das buscas teria contribuído para que ele decidisse se apresentar. O advogado de Erick entrou em contato com os policiais e agendou a apresentação na delegacia.
Durante o interrogatório, Erick afirmou que agiu em legítima defesa. Em sua versão, ele declarou que foi até a residência apenas para buscar a filha e que desconhecia o relacionamento da ex-companheira com Jefferson. Ainda segundo seu depoimento, ao encontrar a vítima no imóvel, os dois iniciaram uma discussão que evoluiu para uma luta corporal.
O investigado afirmou que Jefferson teria arremessado uma faca contra ele. Em seguida, segundo sua versão apresentada à Polícia Civil, ele conseguiu pegar a arma e desferiu os golpes que provocaram a morte do homem.
A versão será confrontada com os elementos já reunidos durante a investigação.
O crime
O caso aconteceu por volta das 23h35 de quarta-feira (24), em uma residência na Rua Barcelona, no Jardim Mesquita. Jefferson Pereira de Sousa foi encontrado morto dentro do imóvel com diversas perfurações causadas por um objeto perfurocortante.
A perícia recolheu uma faca quebrada na residência e constatou grande quantidade de sangue no local, indicando que houve intensa luta corporal antes da morte.
As investigações apontam que, além de matar Jefferson, Erick também é suspeito de tentar assassinar a ex-companheira e os dois filhos pequenos do casal, de 1 e 4 anos. A mulher conseguiu fugir, enquanto testemunhas conseguiram conter o agressor por alguns instantes antes de ele escapar.
A Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Após o depoimento prestado nesta segunda-feira, o investigado permanece à disposição da Justiça, enquanto a Delegacia de Homicídios dá continuidade às investigações para esclarecer todas as circunstâncias do crime.