A Polícia Civil procura um homem de 24 anos suspeito de invadir uma residência e matar o atual companheiro da ex-mulher, além de tentar assassinar a própria ex-companheira e os dois filhos pequenos do casal, de apenas 1 e 4 anos, em São José dos Campos. O crime ocorreu na noite da última quarta-feira (24), no Jardim Mesquita, e é investigado como homicídio qualificado e tentativa de homicídio.
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A vítima fatal foi identificada como Jefferson Pereira de Sousa, 24 anos. Segundo a investigação, o suspeito, Erick Fernando da Silva Conde, ex-marido da mulher, teria cometido o crime motivado por ciúmes.
Durante a mesma ação, conforme a Polícia Civil, ele também teria tentado matar a ex-companheira e as duas crianças, que estavam na residência no momento do ataque. A mulher conseguiu escapar, enquanto testemunhas conseguiram conter o agressor por alguns instantes antes de sua fuga.
O crime aconteceu por volta das 23h35, em uma casa na rua Barcelona. Jefferson foi encontrado morto dentro do imóvel com diversas perfurações provocadas por um instrumento perfurocortante. A perícia recolheu uma faca quebrada no local e constatou grande quantidade de sangue espalhada pela residência.
Suspeito e vítima entraram em luta corporal
As investigações apontam que houve intensa luta corporal antes da morte da vítima. Um morador da vizinhança informou à polícia ter ouvido gritos, barulho de objetos sendo quebrados e, logo depois, várias pessoas correndo pelo corredor entre as casas. No entanto, ele não conseguiu identificar os envolvidos.
A Delegacia de Homicídios conduz as investigações. A Justiça já expediu um mandado de prisão temporária de 30 dias contra Erick.
No último sábado (27), equipes da Delegacia de Homicídios, com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais) e do Baep, realizaram diligências para localizar o suspeito, mas ele continua foragido.
A Polícia Civil prossegue com as investigações e solicita que qualquer informação que possa contribuir para a localização do investigado seja comunicada às autoridades pelos canais oficiais de denúncia.