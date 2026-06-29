A Polícia Civil procura um homem de 24 anos suspeito de invadir uma residência e matar o atual companheiro da ex-mulher, além de tentar assassinar a própria ex-companheira e os dois filhos pequenos do casal, de apenas 1 e 4 anos, em São José dos Campos. O crime ocorreu na noite da última quarta-feira (24), no Jardim Mesquita, e é investigado como homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

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A vítima fatal foi identificada como Jefferson Pereira de Sousa, 24 anos. Segundo a investigação, o suspeito, Erick Fernando da Silva Conde, ex-marido da mulher, teria cometido o crime motivado por ciúmes.