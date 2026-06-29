29 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
KC-390 MILLENNIUM

FAB envia mais uma aeronave da Embraer para missão na Venezuela

Por Da redação | Guarulhos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/FAB
KC-390 Millennium leva 35 militares para missão humanitária na Venezuela
KC-390 Millennium leva 35 militares para missão humanitária na Venezuela

A FAB (Força Aérea Brasileira) enviou mais uma aeronave em apoio à Venezuela. Este é o quarto voo da missão humanitária no país. Embarcaram 35 militares do Corpo de Bombeiros de São Paulo e de Minas Gerais, além de sete toneladas de equipamentos de resgate.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A aeronave utilizada é uma KC-390 Millennium, do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte - Esquadrão Gordo, fabricada pela Embraer. A decolagem foi às 14h de domingo (28), partindo da Base Aérea de São Paulo.

Desenvolvido no Brasil para transporte tático, logístico e reabastecimento em voo, o avião conta com tecnologia fly-by-wire e operação em pistas curtas, sendo capaz de executar desde o combate a incêndios florestais até lançamentos de cargas com precisão.

O primeiro voo partiu na sexta-feira (26), em missão coordenada pelo MRE (Ministério das Relações Exteriores).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários