A FAB (Força Aérea Brasileira) enviou mais uma aeronave em apoio à Venezuela. Este é o quarto voo da missão humanitária no país. Embarcaram 35 militares do Corpo de Bombeiros de São Paulo e de Minas Gerais, além de sete toneladas de equipamentos de resgate.
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A aeronave utilizada é uma KC-390 Millennium, do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte - Esquadrão Gordo, fabricada pela Embraer. A decolagem foi às 14h de domingo (28), partindo da Base Aérea de São Paulo.
Desenvolvido no Brasil para transporte tático, logístico e reabastecimento em voo, o avião conta com tecnologia fly-by-wire e operação em pistas curtas, sendo capaz de executar desde o combate a incêndios florestais até lançamentos de cargas com precisão.
O primeiro voo partiu na sexta-feira (26), em missão coordenada pelo MRE (Ministério das Relações Exteriores).