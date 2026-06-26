A FAB (Força Aérea Brasileira) empregará a aeronave KC-390 Millennium, do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) - Esquadrão Zeus, em missão humanitária de apoio à Venezuela após os terremotos registrados na quarta-feira (24). O avião é fabricado pela Embraer.

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Desenvolvida no Brasil para transporte tático, logístico e reabastecimento em voo, a aeronave conta com tecnologia fly-by-wire e operação em pistas curtas e é capaz de executar desde o combate a incêndios florestais até lançamentos de cargas com precisão.