26 de junho de 2026
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TERREMOTOS

FAB envia avião Embraer KC-390 em missão humanitária à Venezuela

Por Da redação | Guarulhos
| Tempo de leitura: 1 min
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SO Johnson/FAB
KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira
KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira

A FAB (Força Aérea Brasileira) empregará a aeronave KC-390 Millennium, do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) - Esquadrão Zeus, em missão humanitária de apoio à Venezuela após os terremotos registrados na quarta-feira (24). O avião é fabricado pela Embraer.

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Desenvolvida no Brasil para transporte tático, logístico e reabastecimento em voo, a aeronave conta com tecnologia fly-by-wire e operação em pistas curtas e é capaz de executar desde o combate a incêndios florestais até lançamentos de cargas com precisão.

A missão contará com uma equipe de buscas e resgate urbano composta por profissionais da SEDEC/MIDR (Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil) do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, Paraná e São Paulo e especialistas da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), que decolam às 10h desta sexta-feira (26), de Guarulhos (SP).

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