O São José Futsal levou goleada de 4 a 1 o Cascavel na tarde deste sábado (27), no ginásio da Neva, em Cascavel, em jogo válido pela décima rodada da primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal) 2026.
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Com isso, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, continua em penúltimo lugar, com 5 pontos, e apenas uma vitória, conquistada na rodada passada. Já o Cascavel foi a 14 pontos e subiu do décimo para o oitavo lugar.
Na próxima rodada, os joseenses recebem o Minas dia 3 de julho, sexta-feira, a partir das 21h, no ginásio do Altos da Ponte, em São José dos Campos. Já o time paranaense joga no outro domingo, dia 5, em visita ao Jaraguá (SC), às 11h30.
Neste sábado, o São José não conseguiu se impor diante dos donos da casa e, assim, ficou difícil conseguir incomodar o Cascavel. E o time paranaense, com mais força ofensiva, não encontrou dificuldades para marcar os quatro gols e conquistar o triunfo em casa. No finalzinho, Cauã marcou o gol de honra dos joseenses.