O São José Futsal levou goleada de 4 a 1 o Cascavel na tarde deste sábado (27), no ginásio da Neva, em Cascavel, em jogo válido pela décima rodada da primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal) 2026.

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Com isso, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, continua em penúltimo lugar, com 5 pontos, e apenas uma vitória, conquistada na rodada passada. Já o Cascavel foi a 14 pontos e subiu do décimo para o oitavo lugar.