O Manthiqueira perdeu por 2 a 0 para o José Bonifácio na tarde deste sábado (27), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a Bezinha.
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Com esse resultado, o time da região se complica na briga por uma vaga na sequência do torneio. Isso porque terá que fazer ao menos três gols na volta para avançar. Se vencer por dois gols, a decisão da vaga será nos pênaltis.
Agora, os times voltam a se enfrentar no jogo de volta no próximo domingo, dia 5 de julho, em José Bonifácio, a partir das 10h, em uma viagem com mais de 600 km até o outro lado do estado de São Paulo.
Neste sábado, logo aos 2min, a Laranja Mecânica teve uma grande chance com Danilo Régio, que arrancou pela direita, ganhou na corrida e bateu cruzado. Mas, o goleiro fez boa defesa.
No entanto, o José Bonifácio foi mais eficiente e conseguiu abrir o placar aos 40min. Após falha da defesa do Manthiqueira, Kauã Caveirão pegou a bola, avançou e mandou no canto esquerdo, rasteiro: 1 a 0.
No segundo tempo, o José Bonifácio ampliou aos 13min. Após cruzamento da esquerda, Gabriel desviou em finalização cruzada e fez 2 a 0.
Depois, o Manthiqueira até teve algumas chances, mas não o suficiente para ameaçar o adversário. E viu o José Bonifácio sair de campo com o triunfo.