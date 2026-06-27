O Manthiqueira perdeu por 2 a 0 para o José Bonifácio na tarde deste sábado (27), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a Bezinha.

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Com esse resultado, o time da região se complica na briga por uma vaga na sequência do torneio. Isso porque terá que fazer ao menos três gols na volta para avançar. Se vencer por dois gols, a decisão da vaga será nos pênaltis.