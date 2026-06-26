27 de junho de 2026
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FUTSAL

Aliviado, São José Futsal visita o Cascavel (PR) pela LNF

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação São José Futsal
Aliviado, São José Futsal visita o Cascavel (PR) pela LNF
Aliviado, São José Futsal visita o Cascavel (PR) pela LNF

O São José Futsal visita o Cascavel, na tarde deste sábado (27), a partir das 17h, no ginásio da Neva, em Cascavel (PR), pela décima rodada da primeira fase da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

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Agora, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, entra em quadra mais aliviado e em uma situação inédita neste campeonato. Afinal de contas, pela primeira vez jogará vindo de uma vitória, já que no meio de semana goleou o Umuarama (PR) por 5 a 2, no ginásio do Altos da Ponte, em São José dos Campos.

Já o adversário de logo mais vem de empate em casa por 2 a 2 contra o Carlos Barbosa, uma das forças da modalidade no país.

A vitória no meio de semana tirou o São José da lanterna e, com 5 pontos, subiu para o 15º e penúltimo lugar, com 5 pontos. Agora, se vencer novamente, poderá sonhar até mesmo com a classificação para os playoffs.

Enquanto isso, o Cascavel tem 11 pontos e começa a rodada um pouco acima, em décimo lugar. Se os joseenses vencerem, poderão embolar a tabela.

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