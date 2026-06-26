O São José Futsal visita o Cascavel, na tarde deste sábado (27), a partir das 17h, no ginásio da Neva, em Cascavel (PR), pela décima rodada da primeira fase da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Agora, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, entra em quadra mais aliviado e em uma situação inédita neste campeonato. Afinal de contas, pela primeira vez jogará vindo de uma vitória, já que no meio de semana goleou o Umuarama (PR) por 5 a 2, no ginásio do Altos da Ponte, em São José dos Campos.