O São José Futsal visita o Cascavel, na tarde deste sábado (27), a partir das 17h, no ginásio da Neva, em Cascavel (PR), pela décima rodada da primeira fase da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Agora, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, entra em quadra mais aliviado e em uma situação inédita neste campeonato. Afinal de contas, pela primeira vez jogará vindo de uma vitória, já que no meio de semana goleou o Umuarama (PR) por 5 a 2, no ginásio do Altos da Ponte, em São José dos Campos.
Já o adversário de logo mais vem de empate em casa por 2 a 2 contra o Carlos Barbosa, uma das forças da modalidade no país.
A vitória no meio de semana tirou o São José da lanterna e, com 5 pontos, subiu para o 15º e penúltimo lugar, com 5 pontos. Agora, se vencer novamente, poderá sonhar até mesmo com a classificação para os playoffs.
Enquanto isso, o Cascavel tem 11 pontos e começa a rodada um pouco acima, em décimo lugar. Se os joseenses vencerem, poderão embolar a tabela.