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VIOLÊNCIA

Mulher é encontrada morta com perfurações no corpo em Pinda

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 4 min
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Reprodução
Caso segue em investigação
Caso segue em investigação

Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na rua Ponciano Pereira, em Jardim Eloyna, em Pindamonhangaba, por volta de 0h50 desta sexta-feira (26). A vítima tinha cortes na região do rosto e perfurações no tronco que, segundo o boletim de ocorrência, podem ter relação com disparos de arma de fogo.

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O Samu constatou a morte no local, e a Polícia Civil abriu investigação para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

A Polícia Militar recebeu o chamado por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), após uma denúncia anônima. A informação indicava que havia uma mulher caída no endereço registrado na ocorrência.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a vítima no chão. O boletim descreve cortes na região facial e perfurações no tronco, com características que, em uma análise inicial, podem indicar ferimentos causados por arma de fogo.

O documento, porém, não confirma o número de perfurações, a quantidade de disparos ou a causa oficial da morte. Essas respostas dependem dos exames periciais e do laudo necroscópico.

Como a mulher foi encontrada

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar até o local por volta de 0h50. O chamado relatava a presença de uma mulher caída em via pública, com suspeita de ferimentos por disparos.

Os policiais confirmaram a ocorrência e solicitaram atendimento médico. Uma equipe do Samuel (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até o endereço, mas o médico constatou que a mulher já estava morta.

A Polícia Militar isolou e preservou a área para impedir alterações na cena. A medida protege vestígios que podem auxiliar a Polícia Civil na identificação de quem esteve no local antes, durante ou depois do crime.

Como a vítima morreu

O registro policial informa que a mulher tinha perfurações no tronco “compatíveis, em tese, com disparos de arma de fogo”. A expressão indica uma avaliação preliminar dos ferimentos encontrados no local.

A confirmação da causa da morte cabe aos exames da Polícia Técnico-Científica. A perícia pode verificar a presença de projéteis, trajetórias, resíduos e outros elementos necessários para definir a natureza das lesões.

Os cortes encontrados na região facial também fazem parte da apuração. O BO não informa qual objeto causou essas lesões nem estabelece a ordem em que os ferimentos ocorreram.

O trecho do boletim não apresenta elementos que relacionem a morte à violência doméstica, à condição de mulher ou a uma motivação de gênero. Também não há informação sobre companheiro, ex-companheiro, relacionamento afetivo ou histórico de ameaças.

Por esse motivo, o enquadramento inicial deve respeitar apenas os dados disponíveis. A Polícia Civil poderá alterar a classificação após a identificação da vítima, os depoimentos e a análise dos laudos.

Câmeras podem ajudar a esclarecer crime

Policiais civis encontraram duas câmeras de monitoramento nas imediações. Uma delas estava voltada para o ponto exato onde o corpo apareceu. A segunda câmera estava direcionada para o lado contrário.

As imagens poderão indicar o horário em que a vítima chegou ao local, se ela estava sozinha, quais veículos passaram pela rua e se alguma pessoa deixou a área após o crime.

A existência das câmeras não significa que todo o fato ficou registrado. A polícia ainda precisa verificar se os equipamentos funcionavam, se armazenaram as imagens e se a qualidade permite reconhecer pessoas, placas ou características de veículos.

O boletim relata apenas que os equipamentos foram localizados e fotografados. O trecho não informa se os arquivos já foram entregues, copiados ou apreendidos.

A coleta rápida tem importância porque alguns sistemas apagam gravações antigas após determinado período. Os proprietários dos equipamentos também podem colaborar com a entrega dos arquivos originais.

Mulher não foi identificada

A mulher não portava documento de identidade quando foi encontrada. Por isso, o boletim a qualifica como desconhecida.

A identificação pode ocorrer por reconhecimento familiar, comparação de impressões digitais, exames odontológicos, registros médicos ou análise genética. A polícia também pode consultar ocorrências recentes de desaparecimento.

Características físicas, roupas, tatuagens e objetos pessoais costumam auxiliar esse trabalho. O trecho enviado, no entanto, não descreve idade aproximada, vestimentas ou sinais particulares.

O corpo foi liberado para remoção após os trabalhos iniciais. O boletim não informa para qual Instituto Médico Legal a vítima foi encaminhada. O caso segue em investigação.

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