Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na rua Ponciano Pereira, em Jardim Eloyna, em Pindamonhangaba, por volta de 0h50 desta sexta-feira (26). A vítima tinha cortes na região do rosto e perfurações no tronco que, segundo o boletim de ocorrência, podem ter relação com disparos de arma de fogo.
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O Samu constatou a morte no local, e a Polícia Civil abriu investigação para esclarecer a autoria e a motivação do crime.
A Polícia Militar recebeu o chamado por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), após uma denúncia anônima. A informação indicava que havia uma mulher caída no endereço registrado na ocorrência.
Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a vítima no chão. O boletim descreve cortes na região facial e perfurações no tronco, com características que, em uma análise inicial, podem indicar ferimentos causados por arma de fogo.
O documento, porém, não confirma o número de perfurações, a quantidade de disparos ou a causa oficial da morte. Essas respostas dependem dos exames periciais e do laudo necroscópico.
Como a mulher foi encontrada
Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar até o local por volta de 0h50. O chamado relatava a presença de uma mulher caída em via pública, com suspeita de ferimentos por disparos.
Os policiais confirmaram a ocorrência e solicitaram atendimento médico. Uma equipe do Samuel (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até o endereço, mas o médico constatou que a mulher já estava morta.
A Polícia Militar isolou e preservou a área para impedir alterações na cena. A medida protege vestígios que podem auxiliar a Polícia Civil na identificação de quem esteve no local antes, durante ou depois do crime.
Como a vítima morreu
O registro policial informa que a mulher tinha perfurações no tronco “compatíveis, em tese, com disparos de arma de fogo”. A expressão indica uma avaliação preliminar dos ferimentos encontrados no local.
A confirmação da causa da morte cabe aos exames da Polícia Técnico-Científica. A perícia pode verificar a presença de projéteis, trajetórias, resíduos e outros elementos necessários para definir a natureza das lesões.
Os cortes encontrados na região facial também fazem parte da apuração. O BO não informa qual objeto causou essas lesões nem estabelece a ordem em que os ferimentos ocorreram.
O trecho do boletim não apresenta elementos que relacionem a morte à violência doméstica, à condição de mulher ou a uma motivação de gênero. Também não há informação sobre companheiro, ex-companheiro, relacionamento afetivo ou histórico de ameaças.
Por esse motivo, o enquadramento inicial deve respeitar apenas os dados disponíveis. A Polícia Civil poderá alterar a classificação após a identificação da vítima, os depoimentos e a análise dos laudos.
Câmeras podem ajudar a esclarecer crime
Policiais civis encontraram duas câmeras de monitoramento nas imediações. Uma delas estava voltada para o ponto exato onde o corpo apareceu. A segunda câmera estava direcionada para o lado contrário.
As imagens poderão indicar o horário em que a vítima chegou ao local, se ela estava sozinha, quais veículos passaram pela rua e se alguma pessoa deixou a área após o crime.
A existência das câmeras não significa que todo o fato ficou registrado. A polícia ainda precisa verificar se os equipamentos funcionavam, se armazenaram as imagens e se a qualidade permite reconhecer pessoas, placas ou características de veículos.
O boletim relata apenas que os equipamentos foram localizados e fotografados. O trecho não informa se os arquivos já foram entregues, copiados ou apreendidos.
A coleta rápida tem importância porque alguns sistemas apagam gravações antigas após determinado período. Os proprietários dos equipamentos também podem colaborar com a entrega dos arquivos originais.
Mulher não foi identificada
A mulher não portava documento de identidade quando foi encontrada. Por isso, o boletim a qualifica como desconhecida.
A identificação pode ocorrer por reconhecimento familiar, comparação de impressões digitais, exames odontológicos, registros médicos ou análise genética. A polícia também pode consultar ocorrências recentes de desaparecimento.
Características físicas, roupas, tatuagens e objetos pessoais costumam auxiliar esse trabalho. O trecho enviado, no entanto, não descreve idade aproximada, vestimentas ou sinais particulares.
O corpo foi liberado para remoção após os trabalhos iniciais. O boletim não informa para qual Instituto Médico Legal a vítima foi encaminhada. O caso segue em investigação.