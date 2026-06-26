Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na rua Ponciano Pereira, em Jardim Eloyna, em Pindamonhangaba, por volta de 0h50 desta sexta-feira (26). A vítima tinha cortes na região do rosto e perfurações no tronco que, segundo o boletim de ocorrência, podem ter relação com disparos de arma de fogo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Samu constatou a morte no local, e a Polícia Civil abriu investigação para esclarecer a autoria e a motivação do crime.