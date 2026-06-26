A Residência Olivo Gomes, no Parque da Cidade, na região norte de São José dos Campos, abre neste sábado (27), às 14h, sua primeira exposição como sede oficial do Museu da Casa Brasileira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Intitulada “Sob a casa, outras casas – Museu da Casa Brasileira na Residência Olivo Gomes”, a mostra apresenta ao público um panorama das diferentes formas de morar no país, reunindo móveis, utensílios, objetos e fotografias de várias épocas e regiões para retratar a pluralidade da casa brasileira.