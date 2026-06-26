A Residência Olivo Gomes, no Parque da Cidade, na região norte de São José dos Campos, abre neste sábado (27), às 14h, sua primeira exposição como sede oficial do Museu da Casa Brasileira.
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Intitulada “Sob a casa, outras casas – Museu da Casa Brasileira na Residência Olivo Gomes”, a mostra apresenta ao público um panorama das diferentes formas de morar no país, reunindo móveis, utensílios, objetos e fotografias de várias épocas e regiões para retratar a pluralidade da casa brasileira.
Com curadoria de Giancarlo Latorraca, Isabel Xavier e Guilherme Wisnik, a exposição propõe uma reflexão sobre a ideia de moradia para além da casa urbana tradicional. O percurso destaca habitações indígenas, rurais, ribeirinhas, sertanejas e periféricas, mostrando como os espaços de viver no Brasil carregam modos de vida, memórias, costumes e identidades diversas.
A iniciativa é realizada em parceria com a Apac (Associação Pinacoteca Arte e Cultura), Prefeitura de São José dos Campos e com a FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo).
Residência Olivo Gomes
A Residência Olivo Gomes é um projeto de Rino Levi e Roberto Burle Marx nos anos 1950. O Museu da Casa Brasileira é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Por isso, a abertura da exposição contará com a secretária Marilia Marton.
Considerada um dos principais marcos da arquitetura moderna brasileira no interior paulista, a casa foi projetada para o industrial Olivo Gomes, da antiga Tecelagem Parahyba, e é tombada pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo).
O projeto leva a assinatura do arquiteto Rino Levi, em parceria com Roberto Cerqueira César, enquanto o paisagismo e os painéis de azulejos são de Roberto Burle Marx. Além de seu valor arquitetônico, o imóvel é um dos símbolos históricos e culturais de São José dos Campos.
SERVIÇO
Inauguração da exposição
Sob a casa, outras casas – Museu da Casa Brasileira na Residência Olivo Gomes
10h30 – Cerimônia de abertura
11h30 – Visita dos convidados à exposição
14h – Abertura ao público geral
Local: Residência de Olivo Gomes - Avenida Olivo Gomes, 100, Santana - São José dos Campos/SP