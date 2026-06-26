O homem investigado como autor do feminicídio de Viviane Maria da Silva Vicente, 24 anos, moradora de Guaratinguetá, foi localizado e preso nessa quinta-feira (25) na cidade de Iracema, no Ceará. A prisão foi feita pela Polícia Militar.

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Os policiais capturaram Roque Aquino de Jesus, 27 anos, em cumprimento a um mandado de prisão temporária em aberto por suspeita de feminicídio. Ele é marido de Viviane e o principal suspeito de tê-la matado.