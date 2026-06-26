O homem investigado como autor do feminicídio de Viviane Maria da Silva Vicente, 24 anos, moradora de Guaratinguetá, foi localizado e preso nessa quinta-feira (25) na cidade de Iracema, no Ceará. A prisão foi feita pela Polícia Militar.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os policiais capturaram Roque Aquino de Jesus, 27 anos, em cumprimento a um mandado de prisão temporária em aberto por suspeita de feminicídio. Ele é marido de Viviane e o principal suspeito de tê-la matado.
Segundo a PM, a ação foi realizada após informações repassadas às equipes policiais indicando que Roque estaria escondido em uma pousada localizada no bairro Beira Rio, em Iracema.
Os policiais militares se deslocaram até o estabelecimento e localizaram o suspeito. Durante a abordagem, ele apresentou inicialmente uma identidade falsa, utilizando os dados de um familiar. No entanto, após diligências realizadas pelos policiais, foi possível descobrir a verdadeira identidade.
Roque foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Civil de Iracema, onde, após consulta aos sistemas de segurança pública, foi confirmado o cumprimento de um mandado de prisão temporária expedido pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Guaratinguetá, no âmbito da investigação por suspeita de feminicídio.
Segundo a PM, o suspeito permaneceu à disposição da Justiça para a adoção das medidas legais cabíveis.
Como foi o crime
Mãe de duas crianças, Viviane foi encontrada morta dentro de casa em Guaratinguetá, na última terça-feira (23). Os familiares suspeitaram de que algo estava errado quando ela não compareceu ao trabalho e deixou de responder mensagens e ligações ao longo do dia.
Sem contato com Viviane, familiares foram até a casa dela na noite de terça-feira. Roque e o irmão da vítima entraram no imóvel e passaram a procurar a jovem pelos cômodos.
Durante as buscas, eles encontraram um quarto fechado. Ao abrirem o cômodo, perceberam um tapete cobrindo um volume. Ao verificar, constataram que se tratava do corpo de Viviane.
Relacionamento conturbado
Em entrevista ao SBT Vale, Vitória da Silva, irmã de Viviane, afirmou que o relacionamento dela com Roque era marcado por ciúmes e atitudes controladoras por parte do companheiro.
Segundo informações divulgadas por familiares, Viviane e o companheiro estavam juntos havia cerca de oito anos e tinham dois filhos. Uma das crianças teria presenciado o crime. Testemunhas também relataram ter ouvido discussões e pedidos de socorro antes da morte.
Após o crime, familiares e amigos passaram a compartilhar a imagem do suspeito nas redes sociais e pedem justiça pela morte de Viviane.