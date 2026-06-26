26 de junho de 2026
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ACIDENTE

Caminhão carregado com cerveja tomba no Parque Industrial, em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Caminhão carregado de cerveja tombou
Caminhão carregado de cerveja tombou

Um caminhão carregado com cerveja tombou na manhã desta sexta-feira (26) na rua Itabaiana, no bairro Parque Industrial, em São José dos Campos. O acidente aconteceu em frente à antiga Kodak.

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Segundo informações iniciais, não houve vítimas. As causas do tombamento ainda não foram divulgadas.

Equipes foram acionadas para atuar na remoção do veículo e na liberação da via. A ocorrência pode causar reflexos no trânsito da região durante os trabalhos.

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