Um caminhão carregado com cerveja tombou na manhã desta sexta-feira (26) na rua Itabaiana, no bairro Parque Industrial, em São José dos Campos. O acidente aconteceu em frente à antiga Kodak.

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Segundo informações iniciais, não houve vítimas. As causas do tombamento ainda não foram divulgadas.