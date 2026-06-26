A fábrica da General Motors em São José dos Campos pode receber parte do aporte adicional de R$ 3,5 bilhões anunciado pela montadora nessa quarta-feira (24), em Brasília, para renovar veículos, adotar tecnologias híbridas e modernizar unidades industriais no Brasil.

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O plano nacional da empresa aumentou para R$ 10,5 bilhões até 2028, com prioridade para as operações no estado de São Paulo, mas a empresa não informou valores por fábrica. Para o município do Vale do Paraíba, o possível impacto envolve novos projetos, atualização da produção e empregos qualificados, sem confirmação de vagas nesta etapa.