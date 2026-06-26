26 de junho de 2026
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AÇÃO DA GUARDA

GCM aborda homem rondando residências com um facão em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/PMU
Objetos apreendidos pela GMC
Objetos apreendidos pela GMC

Um homem foi visto circulando próximo às residências do bairro Perequê-Açu, Ubatuba, portando um facão. Moradores acionaram a GCM (Guarda Civil Municipal) na última quarta-feira (24) para averiguação.

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Em abordagem ao suspeito, a equipe apreendeu objetos e ferramentas. Ele foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência e procedimentos previstos em lei.

A Guarda ressaltou a importância de denúncias de situações suspeitas para que as equipes possam agir assertivamente antes de ocorrências graves.

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