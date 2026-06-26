Um homem foi visto circulando próximo às residências do bairro Perequê-Açu, Ubatuba, portando um facão. Moradores acionaram a GCM (Guarda Civil Municipal) na última quarta-feira (24) para averiguação.

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Em abordagem ao suspeito, a equipe apreendeu objetos e ferramentas. Ele foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência e procedimentos previstos em lei.