Neste domingo (28), a Praia Grande, no Balneário dos Trabalhadores, em São Sebastião, recebe a 6ª etapa do Circuito Paulista de Águas Abertas, uma das principais competições da modalidade no Estado.
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O evento deve reunir cerca de 1.300 nadadores de diferentes regiões do país. Os atletas disputam provas em três modalidades: curta distância (800 metros), média distância (2 quilômetros) e longa distância (4 quilômetros). A competição atrai desde nadadores experientes até iniciantes.
Disputa no ranking
A equipe de São Sebastião compete em casa e chega forte para a disputa, ocupando a terceira colocação no ranking geral do circuito. Ao todo, atletas de cerca de 20 municípios paulistas participam das provas neste domingo.
Programação
7h30 – Abertura para retirada dos kits
9h – Congresso Técnico das provas de 2 km e 4 km
10h30 – Premiação das provas de 2 km e 4 km
11h – Congresso Técnico da prova de 800 m
11h50 – Premiação da prova de 800 m
13h30 – Encerramento do evento
Serviço
A competição acontece no Balneário dos Trabalhadores. O endereço é Rodovia Dr. Manoel Hipólito Rego (SP-055), altura do km 150, na Praia Grande, em São Sebastião.