Neste domingo (28), a Praia Grande, no Balneário dos Trabalhadores, em São Sebastião, recebe a 6ª etapa do Circuito Paulista de Águas Abertas, uma das principais competições da modalidade no Estado.

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O evento deve reunir cerca de 1.300 nadadores de diferentes regiões do país. Os atletas disputam provas em três modalidades: curta distância (800 metros), média distância (2 quilômetros) e longa distância (4 quilômetros). A competição atrai desde nadadores experientes até iniciantes.

Disputa no ranking