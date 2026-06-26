As tarifas de cinco pedágios da Rodovia dos Tamoios (SP-099) e do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070) ficarão mais caras a partir da 0h da próxima quarta-feira (1º). O reajuste será de 5,08% na Tamoios e de 4,72% na SP-070.

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Para automóveis, os novos valores variam de R$ 5,70 a R$ 13 nas praças de São José dos Campos, Caçapava, Jambeiro, Paraibuna e no pedágio eletrônico do Contorno Sul, em Caraguatatuba. O acréscimo será de R$ 0,30 a R$ 0,70 por passagem.