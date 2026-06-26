As tarifas de cinco pedágios da Rodovia dos Tamoios (SP-099) e do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070) ficarão mais caras a partir da 0h da próxima quarta-feira (1º). O reajuste será de 5,08% na Tamoios e de 4,72% na SP-070.
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Para automóveis, os novos valores variam de R$ 5,70 a R$ 13 nas praças de São José dos Campos, Caçapava, Jambeiro, Paraibuna e no pedágio eletrônico do Contorno Sul, em Caraguatatuba. O acréscimo será de R$ 0,30 a R$ 0,70 por passagem.
A atualização foi autorizada pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), conforme as regras dos contratos de concessão. A agência informou que a atualização é anual e segue a variação da inflação.
O maior aumento nominal entre os pontos listados ocorrerá em Paraibuna. A tarifa passará de R$ 12,30 para R$ 13, diferença de R$ 0,70 por passagem.
As praças de Jambeiro e Paraibuna possuem cabines tradicionais, pistas automáticas para veículos com tag e cabines de autoatendimento.
Segundo a concessionária, as cabines de autoatendimento podem ser utilizadas por automóveis, veículos com carretinha e motocicletas. Há duas cabines em cada praça, sendo uma em cada sentido da rodovia.
No Contorno Sul, em Caraguatatuba, a cobrança é realizada por um pórtico eletrônico instalado no km 13,5. Não existem cabines nem cancelas no local.
O sistema identifica a tag ou a placa do veículo. Quem possui tag ativa recebe a cobrança automaticamente na fatura da operadora.
Motoristas sem tag devem consultar e pagar a passagem pelo aplicativo ou pelo portal oficial do Tamoios Free Flow. A concessionária informa que são aceitos Pix e cartão de crédito. Também existem totens nos Serviços de Atendimento ao Usuário localizados nos quilômetros 10,8 e 20 dos Contornos.
Na Carvalho Pinto, os pedágios de São José dos Campos e Caçapava integram o corredor utilizado em viagens entre a Região Metropolitana de São Paulo, o Vale do Paraíba e os acessos à Serra da Mantiqueira.
Na Tamoios, as praças de Jambeiro e Paraibuna ficam na principal ligação rodoviária entre São José dos Campos e Caraguatatuba.
O pedágio eletrônico do Contorno Sul é cobrado de quem utiliza o trecho em direção a São Sebastião e Ilhabela. Motoristas que seguem apenas pela Tamoios em direção a Caraguatatuba ou Ubatuba, sem entrar no Contorno Sul, não passam por esse pórtico.
Para empresas de transporte, entregas e prestação de serviços, o efeito dependerá do número de veículos, dos eixos e da quantidade de passagens. Para os motoristas de automóveis, o maior impacto ocorrerá nas viagens diárias ou frequentes.