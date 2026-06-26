26 de junho de 2026
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FURTO

Suspeito de furtar filtro e hidrômetros é preso em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Filtro foi recuperado após furto em Caçapava
Filtro foi recuperado após furto em Caçapava

Um homem foi preso em Caçapava após furtar um filtro de água de uma clínica veterinária. A prisão ocorreu na quinta-feira (25) e, durante a abordagem, constatou-se que ele também é suspeito de furtar hidrômetros no município.

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Ele foi conduzido ao distrito policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O filtro foi recuperado.

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