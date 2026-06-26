Um homem foi preso em Caçapava após furtar um filtro de água de uma clínica veterinária. A prisão ocorreu na quinta-feira (25) e, durante a abordagem, constatou-se que ele também é suspeito de furtar hidrômetros no município.

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Ele foi conduzido ao distrito policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O filtro foi recuperado.