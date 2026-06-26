26 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BALNEABILIDADE

Após chuva, Litoral Norte tem 11 praias impróprias para banho

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Cetesb
Litoral Norte tem 11 praias classificadas como impróprias
Litoral Norte tem 11 praias classificadas como impróprias

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) atualizou o boletim de balneabilidade com a indicação de praias paulistas impróprias para banho. Ao todo, são 39 praias que receberam essa classificação por quantidade de bactérias na água acima do nível seguro. No Litoral Norte, 11 praias devem ser evitadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O problema ocorre por contaminação com esgoto ou detritos trazidos pela chuva.

No Litoral Norte, 11 localidades devem ser evitadas pelos banhistas, sob risco de doenças graves, como gastroenterite e infecções de pele.

Em Caraguatatuba, as praias do Centro, Indaiá e Palmeiras estão inadequadas. As praias restritas em Ilhabela são Armação e Sino. Já em São Sebastião, região muito afetada por fortes chuvas nos últimos dias, a recomendação é evitar as praias de São Francisco, Pontal da Cruz, Deserta e Porto Grande. Já em Ubatuba, a praia do Itaguá está imprópria em dois pontos.

O boletim é válido até 2 de julho de 2026.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários