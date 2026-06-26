A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) atualizou o boletim de balneabilidade com a indicação de praias paulistas impróprias para banho. Ao todo, são 39 praias que receberam essa classificação por quantidade de bactérias na água acima do nível seguro. No Litoral Norte, 11 praias devem ser evitadas.

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O problema ocorre por contaminação com esgoto ou detritos trazidos pela chuva.