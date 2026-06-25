O Japão será o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. E o jogo será disputado na segunda-feira (29), a partir das 14h, em Houston, nos Estados Unidos.
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Na noite desta quinta-feira (25), os japoneses empataram por 1 a 1 com a Suécia e ficaram em segundo lugar no grupo F. Assim, serão os adversários do time canarinho, líder do grupo C.
Com 5 pontos, a equipe oriental ficou invicta nesta primeira fase, atrás da Holanda, líder com 7 pontos e adversária de Marrocos na segunda fase. Já a Suécia, que se classificou em terceiro lugar, pega a atual vice-campeã França na próxima fase.
A equipe brasileira não enfrenta o Japão em uma Copa desde 2006, na Alemanha. Na oportunidade, jogou na última rodada da primeira fase e goleou por 4 a 1. No ano passado, os dois times se enfrentaram em um amistoso, quando os japoneses venceram por 3 a 2.