O Japão será o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. E o jogo será disputado na segunda-feira (29), a partir das 14h, em Houston, nos Estados Unidos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na noite desta quinta-feira (25), os japoneses empataram por 1 a 1 com a Suécia e ficaram em segundo lugar no grupo F. Assim, serão os adversários do time canarinho, líder do grupo C.