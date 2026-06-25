O jogador de vôlei Jonathan Dutra, de 29 anos, morreu nesta quarta-feira (24). A morte causou comoção no meio esportivo e ocorreu enquanto o atleta aguardava o nascimento do primeiro filho, Isaac, previsto para os próximos meses.
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O caso foi registrado em São José, na Grande Florianópolis (SC). Jonathan atuava como central da APAN Blumenau na temporada 2025/2026 e integrava o elenco da equipe catarinense.
Segundo informações iniciais, a suspeita é de que o atleta tenha sofrido um infarto fulminante. A causa da morte, no entanto, não foi oficialmente confirmada pela família.
A notícia gerou manifestações de luto nas redes sociais. A esposa do jogador, Gi Rocha, publicou uma mensagem de despedida, destacando a perda e a expectativa pela chegada do filho.
Em nota, a APAN Blumenau lamentou a morte e destacou a trajetória do atleta no clube. A equipe ressaltou a atuação de Jonathan dentro e fora das quadras, além do relacionamento com colegas e comissão técnica.
O clube também fez uma homenagem ao filho do jogador, Isaac, que deve nascer nos próximos meses. Na mensagem, desejou que a criança cresça cercada de referências sobre o pai.