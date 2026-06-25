O jogador de vôlei Jonathan Dutra, de 29 anos, morreu nesta quarta-feira (24). A morte causou comoção no meio esportivo e ocorreu enquanto o atleta aguardava o nascimento do primeiro filho, Isaac, previsto para os próximos meses.

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O caso foi registrado em São José, na Grande Florianópolis (SC). Jonathan atuava como central da APAN Blumenau na temporada 2025/2026 e integrava o elenco da equipe catarinense.