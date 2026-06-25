A Defesa Civil interditou, na manhã desta quinta-feira (25), um imóvel localizado na rua Olinda, na esquina com a Rua Penedo, no bairro Parque Industrial, na zona sul de São José dos Campos. A medida foi tomada após denúncias de moradores sobre o risco de desabamento de uma varanda no piso superior da edificação.
Segundo a Prefeitura, o imóvel estava fechado e sem ocupantes no momento da vistoria. A parte superior não tinha moradores, e o térreo, onde funcionava um ponto comercial, também estava desativado.
Após uma avaliação técnica preliminar, a Defesa Civil decidiu interditar o prédio de forma preventiva. A principal preocupação era com a estrutura da varanda, que apresentava risco e poderia oferecer perigo a pedestres, motoristas e pessoas que circulam pela região.
Como medida de segurança, as áreas externas do imóvel também foram isoladas. A interdição alcançou a calçada em frente à edificação, tanto pela Rua Olinda quanto pela Rua Penedo. Faixas e sinalizações foram instaladas para impedir a aproximação de pessoas.
Ainda de acordo com a administração municipal, não foram identificados riscos aos imóveis vizinhos. Ao lado da construção interditada funciona um salão de beleza, que não foi afetado pela medida e segue funcionando normalmente.
O proprietário do imóvel será notificado pela Prefeitura para adotar as providências emergenciais necessárias na edificação.
A Prefeitura reforçou que denúncias sobre imóveis em situação de risco podem ser feitas pela Central 156, por telefone, site ou aplicativo. Em casos emergenciais, a Defesa Civil também pode ser acionada pelo telefone 190.