A Defesa Civil interditou, na manhã desta quinta-feira (25), um imóvel localizado na rua Olinda, na esquina com a Rua Penedo, no bairro Parque Industrial, na zona sul de São José dos Campos. A medida foi tomada após denúncias de moradores sobre o risco de desabamento de uma varanda no piso superior da edificação.

Segundo a Prefeitura, o imóvel estava fechado e sem ocupantes no momento da vistoria. A parte superior não tinha moradores, e o térreo, onde funcionava um ponto comercial, também estava desativado.

Após uma avaliação técnica preliminar, a Defesa Civil decidiu interditar o prédio de forma preventiva. A principal preocupação era com a estrutura da varanda, que apresentava risco e poderia oferecer perigo a pedestres, motoristas e pessoas que circulam pela região.