Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde desta quinta-feira (25) após balear um homem de 24 anos em um conjunto habitacional no Jardim Colinas, em Jacareí. O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo à tentativa de homicídio.
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 14h15, em um conjunto habitacional localizado na Estrada Teófilo Teodoro Resende. A vítima foi atingida por um disparo na região do tórax e socorrida para a UPA Dr. Thelmo, onde permaneceu em observação médica. Até o encerramento do registro policial, não havia atualização sobre o estado de saúde do homem.
Embora o boletim de ocorrência mencione apenas um ferimento por arma de fogo, informações da Polícia Militar apontam que o adolescente teria efetuado três disparos contra a vítima.
Ainda segundo as informações apuradas, a motivação do crime seria uma desavença anterior envolvendo uma mulher.
Após o ataque, policiais militares localizaram e apreenderam o adolescente. Na presença da mãe, ele optou por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio durante o depoimento.
Um telefone celular também foi apreendido e lacrado para perícia. Já a arma de fogo utilizada no crime não havia sido localizada até a conclusão do registro da ocorrência.
Após os procedimentos na delegacia, o adolescente foi encaminhado à Fundação Casa, onde permanecerá à disposição da Justiça.