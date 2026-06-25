Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde desta quinta-feira (25) após balear um homem de 24 anos em um conjunto habitacional no Jardim Colinas, em Jacareí. O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo à tentativa de homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 14h15, em um conjunto habitacional localizado na Estrada Teófilo Teodoro Resende. A vítima foi atingida por um disparo na região do tórax e socorrida para a UPA Dr. Thelmo, onde permaneceu em observação médica. Até o encerramento do registro policial, não havia atualização sobre o estado de saúde do homem.

Embora o boletim de ocorrência mencione apenas um ferimento por arma de fogo, informações da Polícia Militar apontam que o adolescente teria efetuado três disparos contra a vítima.