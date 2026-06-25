Uma adolescente de 15 anos foi presa sob suspeita de matar os próprios pais e ferir o cachorro da família na cidade de Groningen, nos Países Baixos. Segundo a polícia, ela teria ainda enviado imagens da cena do crime para colegas por aplicativos de mensagens, o que levou ao acionamento das autoridades.

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O caso ocorreu em Groningen, nos Países Baixos. De acordo com informações da imprensa local, as vítimas são Johan e Mathilda, ambos de 53 anos. Os corpos foram encontrados dentro da residência da família após estudantes receberem as imagens e comunicarem a polícia.