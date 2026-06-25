Uma adolescente de 15 anos foi presa sob suspeita de matar os próprios pais e ferir o cachorro da família na cidade de Groningen, nos Países Baixos. Segundo a polícia, ela teria ainda enviado imagens da cena do crime para colegas por aplicativos de mensagens, o que levou ao acionamento das autoridades.
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O caso ocorreu em Groningen, nos Países Baixos. De acordo com informações da imprensa local, as vítimas são Johan e Mathilda, ambos de 53 anos. Os corpos foram encontrados dentro da residência da família após estudantes receberem as imagens e comunicarem a polícia.
Relatos de colegas indicam que as fotos mostravam os dois adultos feridos no interior da casa, com um objeto cortante próximo às vítimas. A polícia foi acionada durante a madrugada e encontrou a adolescente no imóvel.
Após o início da ocorrência, moradores relataram que as imagens circularam entre estudantes e residentes da região. As autoridades pediram que o material não fosse compartilhado e orientaram que qualquer recebimento das fotos fosse imediatamente comunicado à polícia.
O estado de saúde do cachorro da família, um golden retriever, não foi detalhado oficialmente. As autoridades também não divulgaram informações sobre a dinâmica do crime ou possível motivação.
O caso ganhou repercussão no país após relatos de colegas apontarem que a adolescente se identificava como “therian”, termo usado por pessoas que dizem ter conexão com identidade animal. Segundo estudantes, ela usava acessórios como orelhas e cauda e reproduzia comportamentos de animais na escola. A polícia, no entanto, não relacionou essa identidade ao crime.
A Justiça determinou que a adolescente permaneça sob custódia por pelo menos mais duas semanas enquanto a investigação avança. Até o momento, não há conclusão oficial sobre a motivação ou avaliação de possíveis fatores psicológicos.