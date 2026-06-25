O repórter David Corrêa, que atua na área de defesa do consumidor, foi agredido durante a produção de uma reportagem. O caso ocorreu enquanto ele e sua equipe estavam em uma empresa do setor de refrigeração comercial, após um desentendimento com o responsável pelo estabelecimento.
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O episódio aconteceu na Mooca, na zona leste de São Paulo. Segundo imagens divulgadas pelo próprio jornalista, a gravação registrava uma discussão com o proprietário do local antes da confusão.
Nos vídeos publicados nas redes sociais, o responsável pela empresa aparece avançando contra o cinegrafista ao perceber que estava sendo filmado. De acordo com o assessor de David Corrêa, a situação evoluiu para agressões físicas contra a equipe.
Durante o conflito, o repórter afirma ter informado que acionaria a polícia, já que não havia acordo para a solução do problema no momento da abordagem.
Após a ocorrência, novas imagens mostram o atendimento médico prestado ao jornalista ainda no local. David aparece deitado em uma maca, recebendo os primeiros socorros antes de ser levado a uma unidade hospitalar.
Em publicação nas redes sociais, ele informou que passou por exames, incluindo uma ressonância magnética, e que permanecia sob avaliação médica.
O caso repercutiu nas redes sociais entre seguidores e apoiadores do repórter. A reportagem entrou em contato com a assessoria de David Corrêa para obter informações sobre o estado de saúde e os desdobramentos da ocorrência, mas não houve retorno até a publicação.