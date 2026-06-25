O repórter David Corrêa, que atua na área de defesa do consumidor, foi agredido durante a produção de uma reportagem. O caso ocorreu enquanto ele e sua equipe estavam em uma empresa do setor de refrigeração comercial, após um desentendimento com o responsável pelo estabelecimento.

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O episódio aconteceu na Mooca, na zona leste de São Paulo. Segundo imagens divulgadas pelo próprio jornalista, a gravação registrava uma discussão com o proprietário do local antes da confusão.