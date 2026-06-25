Lucas Borbas, viúvo da influenciadora Isabel Veloso, anunciou nesta quinta-feira (25) que se casou com a fonoaudióloga Diulia Loregian. A notícia foi divulgada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual o casal mostra momentos da cerimônia.

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Na publicação, Lucas compartilhou uma mensagem sobre a nova fase da vida ao lado da esposa. "Ao seu lado, descobri que a felicidade mora nos detalhes, nos abraços demorados, nas risadas compartilhadas e na certeza de ter encontrado alguém para caminhar comigo pela vida!", escreveu na legenda.