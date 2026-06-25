26 de junho de 2026
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CASAMENTO

Viúvo de Isabel Veloso se casa 6 meses após morte da influencer

Por Da Redação | Paraná
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Viúvo de Isabel Veloso se casa 6 meses após morte da influencer
Viúvo de Isabel Veloso se casa 6 meses após morte da influencer

Lucas Borbas, viúvo da influenciadora Isabel Veloso, anunciou nesta quinta-feira (25) que se casou com a fonoaudióloga Diulia Loregian. A notícia foi divulgada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual o casal mostra momentos da cerimônia.

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Na publicação, Lucas compartilhou uma mensagem sobre a nova fase da vida ao lado da esposa. "Ao seu lado, descobri que a felicidade mora nos detalhes, nos abraços demorados, nas risadas compartilhadas e na certeza de ter encontrado alguém para caminhar comigo pela vida!", escreveu na legenda.

O relacionamento entre Lucas Borbas e Diulia Loregian foi assumido cerca de três meses após a morte de Isabel Veloso, que faleceu em janeiro em decorrência de um câncer.

Na época, o novo relacionamento gerou ampla repercussão nas redes sociais e provocou manifestações de familiares da influenciadora. Lucas também passou a ser alvo de acusações de que teria traído Isabel durante o tratamento da doença, alegações sobre as quais não há confirmação oficial.

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