O advogado Rodrigo Pantaleão foi encontrado morto nesta quinta-feira (25) dentro da residência onde morava. O corpo foi localizado após vizinhos acionarem a Polícia Militar ao perceberem um forte odor vindo do imóvel. As circunstâncias da morte serão investigadas.
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O caso ocorreu no bairro Itacorubi, em Florianópolis (SC). Segundo relatos de moradores, os policiais encontraram dificuldades para acessar a casa devido à presença de cães de guarda.
Mesmo sem entrar imediatamente no imóvel, os agentes conseguiram visualizar o corpo sobre uma cama. A vítima já estava em avançado estado de decomposição.
Rodrigo Pantaleão ganhou repercussão nacional recentemente ao atuar na defesa de um homem acusado de tráfico de drogas e posse de armas. Durante o julgamento, o advogado pediu a condenação do próprio cliente, situação que levou a juíza a declarar o réu indefeso.
Na ocasião, Pantaleão havia assumido a defesa no lugar da advogada Gabriela Vieira Serafin, que deixou o caso após se tornar alvo de investigações.
A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias da morte e aguarda os resultados da perícia para esclarecer o caso.