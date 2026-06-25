O advogado Rodrigo Pantaleão foi encontrado morto nesta quinta-feira (25) dentro da residência onde morava. O corpo foi localizado após vizinhos acionarem a Polícia Militar ao perceberem um forte odor vindo do imóvel. As circunstâncias da morte serão investigadas.

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O caso ocorreu no bairro Itacorubi, em Florianópolis (SC). Segundo relatos de moradores, os policiais encontraram dificuldades para acessar a casa devido à presença de cães de guarda.