A Polícia Civil identificou os dois corpos encontrados três dias após a tentativa de sequestro de um menino de 9 anos. As vítimas são Carolyn Del Carmen Cedeno Cedeno, de 38 anos, mãe da criança, e Hamilton Coelho de Resende, de 53 anos. A investigação apura se ambos foram mortos por ordem de um chamado "tribunal do crime" após a tentativa de rapto ser frustrada.
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O caso teve início na zona leste de São Paulo, no bairro de Guaianases, onde moradores impediram que o menino fosse levado à força no último dia 16.
Segundo a investigação, Hamilton teria participado da tentativa de sequestro com a ajuda de Lucas Nunes de Almeida, de 31 anos. Após a ação ser interrompida por moradores, Hamilton foi agredido por populares.
De acordo com informações obtidas pela Polícia Civil, há indícios de que Carolyn e Hamilton tenham sido executados posteriormente por determinação de um grupo criminoso. A suspeita é baseada em informações reunidas durante a investigação, mas ainda depende da conclusão do inquérito.
Além da tentativa de sequestro, a polícia também investiga possíveis crimes relacionados à exploração de crianças, as mortes das duas vítimas e a participação de Lucas Nunes de Almeida nos fatos.
Os laudos do Instituto Médico-Legal ainda devem confirmar oficialmente a causa das mortes. Uma das linhas investigativas considera a hipótese de que as vítimas tenham sido assassinadas com agressões por objetos contundentes.