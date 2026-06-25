A Polícia Civil identificou os dois corpos encontrados três dias após a tentativa de sequestro de um menino de 9 anos. As vítimas são Carolyn Del Carmen Cedeno Cedeno, de 38 anos, mãe da criança, e Hamilton Coelho de Resende, de 53 anos. A investigação apura se ambos foram mortos por ordem de um chamado "tribunal do crime" após a tentativa de rapto ser frustrada.

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O caso teve início na zona leste de São Paulo, no bairro de Guaianases, onde moradores impediram que o menino fosse levado à força no último dia 16.