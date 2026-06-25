Uma mulher identificada como Alice Vitória foi presa por receptação após ser encontrada com parte das joias roubadas durante um assalto a uma joalheria. A Polícia Militar apreendeu brincos, anéis, colares, correntes, pulseiras e pingentes que seriam provenientes do crime. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e localizar os demais objetos levados.

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A prisão ocorreu após um trabalho de monitoramento relacionado ao assalto registrado em um shopping de Curitiba (PR). Segundo a Polícia Militar, as joias apreendidas fazem parte do material levado pelos criminosos na ação ocorrida na última segunda-feira (22).