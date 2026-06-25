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CRIME

'Bandigata' é presa com joias roubadas de assalto a shopping

Por Da Redação | Curitiba (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
'Bandigata' é presa com joias roubadas de assalto a shopping
'Bandigata' é presa com joias roubadas de assalto a shopping

Uma mulher identificada como Alice Vitória foi presa por receptação após ser encontrada com parte das joias roubadas durante um assalto a uma joalheria. A Polícia Militar apreendeu brincos, anéis, colares, correntes, pulseiras e pingentes que seriam provenientes do crime. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e localizar os demais objetos levados.

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A prisão ocorreu após um trabalho de monitoramento relacionado ao assalto registrado em um shopping de Curitiba (PR). Segundo a Polícia Militar, as joias apreendidas fazem parte do material levado pelos criminosos na ação ocorrida na última segunda-feira (22).

De acordo com o tenente Alexandre Frankenberg, o rastreamento dos veículos utilizados pelos suspeitos foi decisivo para que os policiais chegassem ao local onde estavam parte dos produtos roubados.

Durante o assalto à joalheria, clientes e funcionários viveram momentos de tensão. Conforme a investigação, uma mulher foi feita refém pelos criminosos e disparos de arma de fogo foram efetuados durante a fuga.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime, busca identificar todos os participantes da ação e trabalha para recuperar o restante das joias.

Informações divulgadas pelo programa Cidade Alerta apontam que um dos criminosos mais procurados do país, conhecido como Kainan Matador, seria o suposto mandante do assalto. No entanto, até o momento, a Polícia Civil não confirmou oficialmente essa informação.

As investigações seguem em andamento e novas prisões não estão descartadas.

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