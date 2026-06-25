A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (25) o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027, que estabelece as regras para a elaboração do orçamento do próximo ano.
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A proposta, de autoria do prefeito Anderson Farias (PSD), recebeu 14 votos a favor e cinco contra. Os votos contrários foram dos vereadores Amélia Naomi (PT), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT) e Roberto Chagas (PL).
O projeto prevê que São José dos Campos terá receita de R$ 4,857 bilhões no ano que vem - o montante não inclui o regime de previdência dos servidores. Para efeito de comparação, a receita prevista para 2026 é de R$ 4,589 bilhões. Ou seja, o aumento esperado para o ano que vem, de 5,84%, ficaria um pouco acima da inflação prevista para esse ano, de 5,33%.