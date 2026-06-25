A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (25) o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027, que estabelece as regras para a elaboração do orçamento do próximo ano.

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A proposta, de autoria do prefeito Anderson Farias (PSD), recebeu 14 votos a favor e cinco contra. Os votos contrários foram dos vereadores Amélia Naomi (PT), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT) e Roberto Chagas (PL).