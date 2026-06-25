Uma mulher de 54 anos começou a ser julgada nesta quinta-feira (18) pela morte do marido, de 48 anos. O caso é analisado pelo Tribunal do Júri, enquanto a acusação sustenta que ela matou o companheiro durante uma discussão, e a defesa afirma que a ré agiu em legítima defesa após anos de violência doméstica.

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O julgamento ocorre em São Bento do Sul (SC). A acusada, Soeni Cardoso Borges, e a vítima, Carlos Emir Meier, eram conhecidos em Campo Alegre por participarem de ações beneficentes no período natalino, interpretando os personagens Mamãe Noel e Papai Noel.