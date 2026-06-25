Uma mulher de 54 anos começou a ser julgada nesta quinta-feira (18) pela morte do marido, de 48 anos. O caso é analisado pelo Tribunal do Júri, enquanto a acusação sustenta que ela matou o companheiro durante uma discussão, e a defesa afirma que a ré agiu em legítima defesa após anos de violência doméstica.
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O julgamento ocorre em São Bento do Sul (SC). A acusada, Soeni Cardoso Borges, e a vítima, Carlos Emir Meier, eram conhecidos em Campo Alegre por participarem de ações beneficentes no período natalino, interpretando os personagens Mamãe Noel e Papai Noel.
Segundo denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu em dezembro de 2020, cinco dias antes do Natal, dentro da residência do casal. A investigação aponta que a discussão teria começado por causa de um vazamento em uma máquina de lavar roupas.
Ainda conforme a acusação, Soeni atingiu o marido com uma facada no tórax. O golpe perfurou uma região próxima ao coração e provocou uma hemorragia interna, causando a morte da vítima.
A defesa argumenta que a mulher era vítima de violência doméstica e reagiu para proteger a própria vida durante mais um episódio de agressão. Os advogados apresentaram um laudo pericial que registra escoriações e hematomas no braço da acusada, lesões que, segundo a defesa, foram causadas por um puxão dado pelo marido pouco antes do crime.
Também foi anexado ao processo um boletim de ocorrência registrado em 2015, no qual a mulher relatava supostas agressões praticadas pelo companheiro.
O caso teve grande repercussão na região devido à atuação do casal em eventos sociais voltados às crianças e segue sendo acompanhado pela comunidade durante o julgamento.