O homem preso por matar a própria mãe afirmou em depoimento à polícia que ouviu uma "voz" ordenando que cometesse o crime. Segundo as investigações, após o assassinato ele tomou banho, dormiu e permaneceu na residência até a chegada da Polícia Militar. A Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
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O crime aconteceu em Belo Horizonte (MG) e teve como vítima Jussara Maria Rodrigues, de 54 anos. O suspeito é o filho dela, Ritchie Glaycon Rodrigues Viana, de 27 anos.
De acordo com a decisão judicial, a prisão preventiva foi mantida diante da gravidade do caso. O documento cita que o ataque envolveu estrangulamento e, posteriormente, a decapitação da vítima. A Justiça também menciona que o investigado relatou ter agido motivado por um sentimento de vingança e por supostas vozes alucinatórias.
Em depoimento, o suspeito contou que a mãe estava dormindo quando entrou no quarto e iniciou as agressões. Em seguida, foi até a cozinha, pegou uma faca e continuou o ataque. Segundo o relato prestado à polícia, o crime ocorreu por volta das 4h de segunda-feira (22) e durou cerca de cinco minutos.
Uma vizinha informou aos policiais que ouviu a vítima pedir ao filho que não a matasse. Conforme o relato apresentado pelo sargento que atendeu à ocorrência, Jussara teria dito: "Não faça isso, meu filho. Eu te amo".
Ainda conforme o depoimento, o investigado chegou a pensar em acionar a polícia após o crime, mas desistiu da ideia. Em seguida, tomou banho e foi dormir. Os militares precisaram arrombar a porta da residência para entrar no imóvel, já que ele não atendeu aos chamados.