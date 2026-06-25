O homem preso por matar a própria mãe afirmou em depoimento à polícia que ouviu uma "voz" ordenando que cometesse o crime. Segundo as investigações, após o assassinato ele tomou banho, dormiu e permaneceu na residência até a chegada da Polícia Militar. A Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

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O crime aconteceu em Belo Horizonte (MG) e teve como vítima Jussara Maria Rodrigues, de 54 anos. O suspeito é o filho dela, Ritchie Glaycon Rodrigues Viana, de 27 anos.