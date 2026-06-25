A Polícia Civil de Goiás investiga as circunstâncias das mortes da diretora de escola Tatiana Chagas, de 51 anos, e de sua companheira, Vanessa Souza, de 42. As duas foram encontradas sem vida no último domingo (21), e os investigadores analisam cartas localizadas na residência, além de apurar informações sobre uma suposta dívida relacionada a jogos.
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Os corpos foram encontrados dentro da casa onde o casal morava, em Anápolis (GO). Familiares acionaram a Polícia Militar após não conseguirem contato com as vítimas. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no imóvel e confirmaram os óbitos.
Segundo o delegado Cleiton Lobo, responsável pelo caso, cartas foram recolhidas durante a perícia. O conteúdo dos documentos não foi divulgado para não comprometer as investigações.
A Polícia Civil já ouviu testemunhas e pretende tomar o depoimento de pessoas próximas às vítimas. A principal linha investigativa considera a hipótese de que o casal tenha tirado a própria vida, mas a corporação busca esclarecer se houve fatores que possam ter influenciado a decisão.
Os investigadores também verificam informações divulgadas nas redes sociais sobre uma possível dívida ligada a jogos. A apuração busca identificar se houve algum tipo de pressão ou participação de terceiros.
Nas redes sociais, a vereadora Andreia Rezende publicou uma nota de pesar em solidariedade aos familiares, amigos e alunos de Tatiana Chagas. Na homenagem, destacou a trajetória da diretora na educação e sua contribuição para a formação de estudantes.
Se você ou alguém que conhece está em sofrimento emocional ou com pensamentos de suicídio, procure ajuda. No Brasil, o CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece atendimento gratuito e sigiloso pelo telefone 188 e pelo site cvv.org.br. Em situações de risco imediato, acione o Samu (192) ou a Polícia Militar (190).