A Polícia Civil de Goiás investiga as circunstâncias das mortes da diretora de escola Tatiana Chagas, de 51 anos, e de sua companheira, Vanessa Souza, de 42. As duas foram encontradas sem vida no último domingo (21), e os investigadores analisam cartas localizadas na residência, além de apurar informações sobre uma suposta dívida relacionada a jogos.

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Os corpos foram encontrados dentro da casa onde o casal morava, em Anápolis (GO). Familiares acionaram a Polícia Militar após não conseguirem contato com as vítimas. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no imóvel e confirmaram os óbitos.