A jovem Karla Geovana, de 19 anos, morreu após sofrer um infarto. A morte foi confirmada e provocou manifestações de pesar de familiares, amigos e pessoas que a conheciam.

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Moradora de Dom Eliseu, ela estava em Recife, onde estudava, quando passou mal. As circunstâncias do infarto não foram divulgadas.