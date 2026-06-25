A jovem Karla Geovana, de 19 anos, morreu após sofrer um infarto. A morte foi confirmada e provocou manifestações de pesar de familiares, amigos e pessoas que a conheciam.
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Moradora de Dom Eliseu, ela estava em Recife, onde estudava, quando passou mal. As circunstâncias do infarto não foram divulgadas.
A notícia da morte repercutiu nas redes sociais, onde amigos e familiares prestaram homenagens e publicaram mensagens de despedida em memória da jovem.
A morte de Karla Geovana também gerou comoção entre moradores de Dom Eliseu, que lamentaram a perda e manifestaram solidariedade aos familiares neste momento de luto.