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LUTO

Karla, 19 anos, estudante de medicina, morre após infarto

Por Da Redação | Recife (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais
Karla Geovana
Karla Geovana

A jovem Karla Geovana, de 19 anos, morreu após sofrer um infarto. A morte foi confirmada e provocou manifestações de pesar de familiares, amigos e pessoas que a conheciam.

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Moradora de Dom Eliseu, ela estava em Recife, onde estudava, quando passou mal. As circunstâncias do infarto não foram divulgadas.

A notícia da morte repercutiu nas redes sociais, onde amigos e familiares prestaram homenagens e publicaram mensagens de despedida em memória da jovem.

A morte de Karla Geovana também gerou comoção entre moradores de Dom Eliseu, que lamentaram a perda e manifestaram solidariedade aos familiares neste momento de luto.

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