A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM) de São José dos Campos, completa sete anos de atuação com 2.710 ocorrências atendidas desde sua criação, em junho de 2019. No período, 111 pessoas foram presas por descumprimento de medidas protetivas determinadas pela Justiça.

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Atualmente, o grupamento acompanha 149 mulheres que possuem medidas protetivas expedidas pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.