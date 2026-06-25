A Prefeitura de São José dos Campos entrega neste sábado (27) 837 alvarás de funcionamento para comerciantes das feiras do Jardim Colonial e da Barganha. A cerimônia será realizada às 17h, no Cefe (Centro de Formação do Educador). A regularização dos trabalhadores será concluída em uma segunda etapa, quando outros 460 alvarás serão emitidos.
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O evento ocorrerá na Avenida Olivo Gomes, 250, em Santana. Com a entrega dos documentos, os comerciantes cadastrados passam a atuar de forma regularizada, conforme as normas estabelecidas pelo município para funcionamento das feiras.
A medida faz parte do processo de regulamentação das duas feiras e define regras para ocupação dos espaços públicos, funcionamento das atividades e fiscalização. As permissões têm validade de um ano, são pessoais e não podem ser transferidas.
Com a regularização, a Prefeitura também prevê intervenções nos espaços. Entre elas estão a instalação de bancas padronizadas, construção de sanitários nas extremidades das feiras, criação de um estacionamento para comerciantes e visitantes e implantação de uma área destinada a apresentações culturais, como música, teatro e dança.
O processo começou em fevereiro deste ano, após a publicação de um decreto no Diário do Município que regulamentou as feiras do Jardim Colonial e da Barganha, localizada ao lado do Terminal Rodoviário Intermunicipal.
Na primeira etapa, a administração municipal realizou o cadastramento dos expositores que já atuavam nos locais. Ao todo, 1.297 comerciantes foram habilitados para receber a autorização de funcionamento.
Segundo a Prefeitura, a regulamentação estabelece critérios para licenciamento, organização e fiscalização das atividades, com o objetivo de disciplinar o uso dos espaços públicos e definir regras para comerciantes e consumidores.