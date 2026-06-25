A Prefeitura de São José dos Campos entrega neste sábado (27) 837 alvarás de funcionamento para comerciantes das feiras do Jardim Colonial e da Barganha. A cerimônia será realizada às 17h, no Cefe (Centro de Formação do Educador). A regularização dos trabalhadores será concluída em uma segunda etapa, quando outros 460 alvarás serão emitidos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O evento ocorrerá na Avenida Olivo Gomes, 250, em Santana. Com a entrega dos documentos, os comerciantes cadastrados passam a atuar de forma regularizada, conforme as normas estabelecidas pelo município para funcionamento das feiras.