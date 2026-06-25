A General Motors anunciou um novo aporte de R$ 3,5 bilhões no Brasil, ampliando para R$ 10,5 bilhões o ciclo de investimentos da montadora no país até 2028. A nova etapa terá foco na produção de veículos híbridos e na modernização das operações industriais da Chevrolet, com destaque para o estado de São Paulo.

O investimento ganha relevância para São José dos Campos, cidade que abriga uma das principais unidades industriais da GM no país. Além da planta joseense, os recursos também devem contemplar estruturas da montadora em São Caetano do Sul, Mogi das Cruzes e Indaiatuba.

Segundo a empresa, o novo aporte integra a estratégia de transição energética da Chevrolet no Brasil. A montadora pretende avançar na produção de veículos eletrificados, especialmente modelos híbridos, segmento que vem crescendo no mercado nacional diante da busca por alternativas mais eficientes e sustentáveis.