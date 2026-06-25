A General Motors anunciou um novo aporte de R$ 3,5 bilhões no Brasil, ampliando para R$ 10,5 bilhões o ciclo de investimentos da montadora no país até 2028. A nova etapa terá foco na produção de veículos híbridos e na modernização das operações industriais da Chevrolet, com destaque para o estado de São Paulo.
O investimento ganha relevância para São José dos Campos, cidade que abriga uma das principais unidades industriais da GM no país. Além da planta joseense, os recursos também devem contemplar estruturas da montadora em São Caetano do Sul, Mogi das Cruzes e Indaiatuba.
Segundo a empresa, o novo aporte integra a estratégia de transição energética da Chevrolet no Brasil. A montadora pretende avançar na produção de veículos eletrificados, especialmente modelos híbridos, segmento que vem crescendo no mercado nacional diante da busca por alternativas mais eficientes e sustentáveis.
Embora a GM ainda não tenha detalhado quais modelos serão produzidos com tecnologia híbrida, o investimento em São Paulo abre caminho para a eletrificação de veículos fabricados no estado. Entre os modelos citados estão o Chevrolet Tracker e a Montana, atualmente produzidos em São Caetano do Sul.
A movimentação também reforça a importância do eixo industrial paulista para a estratégia da GM no Brasil. Em São José dos Campos, a presença da montadora é histórica e tem papel relevante na geração de empregos, desenvolvimento tecnológico e fortalecimento da cadeia automotiva regional.
Com o novo ciclo de investimentos, a expectativa é que a empresa avance na atualização de suas fábricas e no desenvolvimento de novas tecnologias, acompanhando a tendência global de eletrificação da indústria automotiva.