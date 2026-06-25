26 de junho de 2026
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PERIGO

PRF resgata menina de 11 anos que andava sozinha na Dutra no Vale

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Criança foi resgatada na Dutra
Criança foi resgatada na Dutra

Uma menina de 11 anos foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal na tarde desta quinta-feira (25), após ser encontrada em situação de risco às margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Taubaté.

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De acordo com a PRF, a criança havia fugido da casa da avó no início da manhã e foi localizada por volta das 14h, escondida entre caminhões de grande porte na via marginal da rodovia. Motoristas que perceberam a presença da menina acionaram a polícia.

No primeiro contato com os agentes, a criança estava assustada e disse estar perdida. Ela afirmou não se lembrar do próprio nome, do telefone de familiares ou da escola onde estuda, o que dificultou sua identificação.

Diante da situação, os policiais encaminharam a menina ao Conselho Tutelar de Taubaté. Durante o atendimento, as conselheiras conseguiram estabelecer um vínculo de confiança, permitindo identificar seu endereço e localizar a responsável legal.

Segundo o Conselho Tutelar, não foram constatados indícios de maus-tratos ou negligência no ambiente familiar. A avó, que possui a guarda legal da menina, já procurava desesperadamente pela neta junto aos órgãos assistenciais do município desde que percebeu seu desaparecimento.

Para garantir a segurança da criança, policiais rodoviários federais e conselheiras tutelares acompanharam a menor até a residência da família, onde ela foi entregue à avó. A restituição foi formalizada, encerrando a ocorrência de forma segura.

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