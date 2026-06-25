Uma menina de 11 anos foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal na tarde desta quinta-feira (25), após ser encontrada em situação de risco às margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Taubaté.

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De acordo com a PRF, a criança havia fugido da casa da avó no início da manhã e foi localizada por volta das 14h, escondida entre caminhões de grande porte na via marginal da rodovia. Motoristas que perceberam a presença da menina acionaram a polícia.