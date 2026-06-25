A Volkswagen do Brasil anunciou nesta quinta-feira (25) a abertura da fábrica de Taubaté para visitação como estratégia de aproximação com o público. A “fábrica de ícones” ou “TaubaTera”, como vem sendo chamada, passará a integrar o Programa de Visitas da Volkswagen do Brasil, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer de perto o processo produtivo de veículos.

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As visitas terão início em 16 de julho e serão realizadas semanalmente, sempre às quintas-feiras, em dois horários: às 9h e às 14h. A participação é gratuita, mediante agendamento prévio no site da Volkswagen, com inscrições abertas a partir de 29 de junho, por meio deste link (clique aqui).