A Volkswagen do Brasil anunciou nesta quinta-feira (25) a abertura da fábrica de Taubaté para visitação como estratégia de aproximação com o público. A “fábrica de ícones” ou “TaubaTera”, como vem sendo chamada, passará a integrar o Programa de Visitas da Volkswagen do Brasil, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer de perto o processo produtivo de veículos.
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As visitas terão início em 16 de julho e serão realizadas semanalmente, sempre às quintas-feiras, em dois horários: às 9h e às 14h. A participação é gratuita, mediante agendamento prévio no site da Volkswagen, com inscrições abertas a partir de 29 de junho, por meio deste link (clique aqui).
O programa atende tanto visitantes individuais quanto grupos, com limite de até 25 pessoas por turma. A participação é restrita a maiores de 18 anos. O percurso tem duração aproximada de duas horas e meia e inclui passagem por áreas-chave da produção, como Armação, Pintura e Montagem Final.
A iniciativa é voltada ao público em geral interessado em conhecer os bastidores de uma das principais fábricas da Volkswagen no país.
Programa de Visitas
“A Volkswagen é uma marca presente no coração de todos os brasileiros. Ao longo dos 73 anos no Brasil, fomos responsáveis por muitas histórias na vida de milhões de pessoas, que já tiveram ou têm um Volkswagen ou mesmo trabalharam em uma de nossas fábricas”, afirma Cláudio Rawicz, diretor executivo de Comunicação e ESG da Volkswagen do Brasil e América Latina.
“Temos imenso orgulho de abrir as portas de mais uma unidade, demonstrando na prática como seguimos evoluindo, valorizando nosso legado, entregando excelência no presente e investindo em um futuro ainda mais inovador, no qual novas histórias serão construídas entre as pessoas e a marca.”
“A chegada do Programa de Visitas a Taubaté é uma conquista importante para a nossa operação. Temos a oportunidade de apresentar ao público a força da nossa história, as inovações e o futuro da mobilidade sustentável que estamos construindo. É o momento de compartilhar o orgulho e a excelência que fazem parte do nosso dia a dia”, destaca Vilque Rojas, Plant Manager da unidade.